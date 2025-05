Trotz Gewinnsprung: Baidu-Aktie stürzt ab - Was Anleger enttäuscht

• Umsatz und Gewinn in Q1 über den Erwartungen• Werbegeschäft schwächelt deutlich• Trotz KI-Fantasie und Investitionsplänen verliert die Baidu-Aktie

Der chinesische Suchmaschinenbetreiber Baidu hat im ersten Geschäftsquartal stark performt. Dass die Baidu-Aktie in Hongkong dennoch unter Druck geriet und zum Handelsende 4,01 Prozent auf 82,65 HKD verlor, war der Tatsache zu schulden, dass nicht alle Kennzahlen überzeugen konnten. Die ADR-Papiere verlieren zudem im NASDAQ-Handel zeitweise 1,68 Prozent auf 84,05 US-Dollar.

Umsatz und Gewinn gestiegen

Die Erlöse lagen mit 42,45 Milliarden Yuan um drei Prozent über dem Vorjahreswert und höher als erwartet. Auch die Ergebnisentwicklung überzeugte: Der bereinigte Gewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent auf 18,54 Yuan pro Aktie, womit die Erwartungen der Experten ebenfalls deutlich übertroffen wurden.

Genauer Blick in die Geschäftsfelder enttäuscht

Doch das Wachstum verlief nicht in allen Geschäftsfeldern zufriedenstellend. Gut entwickelte sich das Cloud-Segment, der Umsatz mit Baidus AI-Cloud-Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 42 Prozent. "Die starke Entwicklung unseres AI Cloud-Geschäfts unterstreicht die wachsende Marktanerkennung unserer einzigartigen Stärke bei der Bereitstellung umfassender KI-Produkte und -Lösungen mit einem äußerst wettbewerbsfähigen Preis-Leistungs-Verhältnis", so Konzernchef Robin Li in einer Pressemitteilung.

Im für Baidu äußerst wichtigen Werbegeschäft musste der Google-Konkurrent aber einen unerwarteten Rückschlag hinnehmen: Der Online-Marketing-Umsatz ging im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent auf 16 Milliarden Yuan zurück.

Baidu setzt voll auf KI

Das KI-Geschäft wird für Baidu zunehmend zum wichtigsten Zukunftsmarkt: "AI Cloud setzte sein robustes Wachstum im ersten Quartal fort und unterstützt damit unseren Gesamtumsatz, während wir die KI-Transformation in unserem gesamten mobilen Ökosystem beschleunigen", so Junjie He, Interim-CFO von Baidu nach der Zahlenveröffentlichung. "Mit Blick auf die Zukunft sind wir fest entschlossen, in KI zu investieren, um unsere technologischen Stärken in nachhaltiges, langfristiges Wachstum umzusetzen", heißt es weiter.

Der KI-Optimismus kann die Sorgen der Anleger um ein schwächelndes Werbegeschäft aber offenbar nicht kompensieren, wie ein Blick auf die aktuelle Kursentwicklung zeigt.



Redaktion finanzen.at