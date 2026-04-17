Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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17.04.2026 13:01:25
Uber Eats Will Now Handle Your Returns. Here's How to Use the Feature
A courier can now pick up items you want to send back.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Nachrichten zu Uber
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17.04.26
|AKTIE IM FOKUS: Rally bei Delivery Hero geht weiter - Uber kauft Prosus-Anteile (dpa-AFX)
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17.04.26
|ROUNDUP: US-Fahrdienstleister Uber stockt bei Delivery Hero auf - Aktie steigt (dpa-AFX)
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17.04.26
|US-Fahrdienstleister Uber stockt bei Delivery Hero auf (dpa-AFX)
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10.04.26
|S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Uber von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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03.04.26
|S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Uber-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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27.03.26
|S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Uber von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
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21.03.26
|Uber fights to stay in the robotaxi race (Financial Times)
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19.03.26
|Rivian-Aktie mit Kurssprung: Uber-Investment sorgt für neue Fantasie (dpa-AFX)
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