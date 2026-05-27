Uber Aktie

Uber für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

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27.05.2026 15:01:00

Uber hat Token-Jahresbudget bereits aufgebraucht

Uber hat laut eigener Aussage sein KI-Budget für 2026 bereits aufgebraucht. Doch ob daraus ein nennenswerter Mehrgewinn entstanden ist, sei unklar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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