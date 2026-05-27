Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|
27.05.2026 15:01:00
Uber hat Token-Jahresbudget bereits aufgebraucht
Uber hat laut eigener Aussage sein KI-Budget für 2026 bereits aufgebraucht. Doch ob daraus ein nennenswerter Mehrgewinn entstanden ist, sei unklar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!