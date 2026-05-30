Uber Aktie

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WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

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30.05.2026 04:44:32

Uber Technologies vs. DoorDash: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?

The gig economy has evolved from a collection of experimental startups into a massive global infrastructure. Investors must now decide whether Uber Technologies (NYSE:UBER) or DoorDash (NASDAQ:DASH) offers better potential.Uber operates as a global transportation platform, moving people and freight across dozens of countries. DoorDash focuses on local commerce, aiming to become the logistics layer for every neighborhood store. Both companies are now generating positive net income, yet their growth trajectories and valuation multiples differ significantly.Uber operates a massive global logistics network that connects riders with drivers and merchants with consumers. The company generates revenue through three primary segments: Mobility, Delivery, and Freight, serving over 15,000 cities worldwide. Nearly 15% of its mobility gross bookings originate from airport trips, making travel a critical driver of its high-margin business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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DoorDash 135,78 -2,68% DoorDash
Uber 60,35 0,00% Uber
Uber Technologies Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh 52 575,00 0,19% Uber Technologies Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh

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