Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
30.10.2025 09:00:00
Überschallflugzeug: Nasa und Lockheed Martin testen X-59
Die Nasa und Lockheed Martin haben das experimentelle Überschallflugzeug X-59 auf einem ersten Testflug ausprobiert, um Bordsysteme zu prüfen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
