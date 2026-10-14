Bossard Aktie
WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142
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14.10.2026 06:05:15
Umsatz im dritten Quartal 2026
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Bossard Holding AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Sehr geehrte Damen und Herren
Anbei erhalten Sie die Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR der Bossard Holding AG vom 14. Oktober 2026.
Weitere Informationen finden Sie unter www.bossard.com – Investor Relations.
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Freundliche Grüsse
Bossard Holding AG
Tel. +41 41 749 65 86
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bossard Holding AG
|Steinhauserstrasse 70
|6301 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41 41 749 65 86
|Fax:
|+41 41 749 6021
|E-Mail:
|investor@bossard.com
|Internet:
|www.bossard.com
|ISIN:
|CH0238627142
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2415314
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2415314 14.10.2026 CET/CEST
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