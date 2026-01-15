Geberit Aktie
WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408
|
15.01.2026 07:01:55
Umsatzwachstum deutlich über Marktentwicklung
|
Geberit AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Die Geberit Gruppe erwirtschaftete im Jahr 2025 in einem weiterhin anspruchsvollen Umfeld ein starkes Umsatzwachstum. Die währungsbereinigte Nettoumsatzzunahme betrug 4,8% und lag damit deutlich über der Marktentwicklung. In Schweizer Franken stieg der Nettoumsatz um 2,5% auf CHF 3'163 Mio. Bei der EBITDA-Marge geht die Unternehmensleitung für das Gesamtjahr 2025 von einem Wert leicht unter 29,5% aus. Jahresabschluss und Geschäftsbericht 2025 werden am 12. März 2026 veröffentlicht.
Ende der Adhoc-Mitteilung
2260336 15.01.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Geberit AG (N)
|
07:01
|Umsatzwachstum deutlich über Marktentwicklung (EQS Group)
|
07:01
|Sales growth significantly above market development (EQS Group)
|
14.01.26
|Börse Zürich: SLI zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
14.01.26
|Handel in Zürich: SMI beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.01.26
|SMI-Handel aktuell: So entwickelt sich der SMI mittags (finanzen.at)
|
13.01.26
|Verluste in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
08.01.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Geberit AG (N)
Aktien in diesem Artikel
|Geberit AG (N)
|683,40
|0,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag abwärts.