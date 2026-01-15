Geberit Aktie

WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408

15.01.2026 07:01:55

Umsatzwachstum deutlich über Marktentwicklung

Geberit AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Umsatzwachstum deutlich über Marktentwicklung

15.01.2026 / 07:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Geberit Gruppe erwirtschaftete im Jahr 2025 in einem weiterhin anspruchsvollen Umfeld ein starkes Umsatzwachstum. Die währungsbereinigte Nettoumsatzzunahme betrug 4,8% und lag damit deutlich über der Marktentwicklung. In Schweizer Franken stieg der Nettoumsatz um 2,5% auf CHF 3'163 Mio. Bei der EBITDA-Marge geht die Unternehmensleitung für das Gesamtjahr 2025 von einem Wert leicht unter 29,5% aus. Jahresabschluss und Geschäftsbericht 2025 werden am 12. März 2026 veröffentlicht.
 
Lesen Sie mehr unter: www.geberit.com/medienmitteilung. Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.geberit.com
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.


Ende der Adhoc-Mitteilung

2260336  15.01.2026 CET/CEST

