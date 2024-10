UNIQA-Aktie in Grün: Russland-Geschäft erfolgreich verkauft

Der börsennotierte österreichische Versicherungskonzern UNIQA hat den Verkauf seiner russischen Tochtergesellschaft Raiffeisen Life an die russische Renaissance Life abgeschlossen.

Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, teilte die UNIQA am Freitag mit. Der UNIQA gehörten 75 Prozent an der Raiffeisen Life, 25 Prozent besaß die Russland-Tochter der Raiffeisen Bank International (RBI).

"Mit dem Vollzug der Transaktion ziehen wir uns endgültig aus dem russischen Markt zurück", sagte der für das internationale Geschäft zuständige UNIQA-Vorstand Wolfgang Kindl am Freitag laut Mitteilung.

Die UNIQA hatte vor über einem Jahr angekündigt, die gemeinsame Versicherungstochter mit der Raiffeisen Bank International (RBI) an den russischen Lebensversicherer Renaissance Life zu verkaufen. Nach Beginn des Krieges in der Ukraine wurde das Neugeschäft in Russland weitgehend eingestellt. Laut UNIQA war das Geschäft für weniger als ein Prozent des Konzernumsatzes verantwortlich.

Die UNIQA-Aktie gewinnt am Freitag an der Wiener Börse zeitweise 1,10 Prozent auf 7,34 Euro.

