United Airlines Holdings Aktie
WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096
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17.11.2026 01:15:22
United Airlines resolves tech outage that delayed flights
United Airlines said a system outage that delayed departures has been resolved. The disruption came on the heels of a stoppage that halted all flights to and across the US for five hours last week.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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