MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
|
03.12.2025 09:25:00
Up 7,400% All Time, Is It Too Late to Buy MercadoLibre Stock?
MercadoLibre (NASDAQ: MELI) stock has been very good to investors since it went public in 2007. It has gained 7,400% over the past 18 years, thoroughly beating the S&P 500.MELI Total Return Level data by YChartsContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
