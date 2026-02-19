Upbound Group Aktie
WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000
|
19.02.2026 13:15:10
UPBOUND GROUP, INC. Bottom Line Declines In Q4
(RTTNews) - UPBOUND GROUP, INC. (UPBD) announced a profit for fourth quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $19.74 million, or $0.34 per share. This compares with $30.98 million, or $0.55 per share, last year.
Excluding items, UPBOUND GROUP, INC. reported adjusted earnings of $59.16 million or $1.01 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.8% to $1.196 billion from $1.079 billion last year.
UPBOUND GROUP, INC. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $19.74 Mln. vs. $30.98 Mln. last year. -EPS: $0.34 vs. $0.55 last year. -Revenue: $1.196 Bln vs. $1.079 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.05 To $ 1.15 Next quarter revenue guidance: $ 1.16 B To $ 1.26 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Upbound Group Inc Registered Shs
|
19.02.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zurück (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: Das macht der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
|
19.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Upbound Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
18.02.26
|Ausblick: Upbound Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
12.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Upbound Group von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
05.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Upbound Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Upbound Group von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Upbound Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Upbound Group Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Upbound Group Inc Registered Shs
|18,70
|-1,58%