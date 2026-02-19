UPBOUND GROUP, INC. Bottom Line Declines In Q4

(RTTNews) - UPBOUND GROUP, INC. (UPBD) announced a profit for fourth quarter that Drops, from last year

The company's bottom line came in at $19.74 million, or $0.34 per share. This compares with $30.98 million, or $0.55 per share, last year.

Excluding items, UPBOUND GROUP, INC. reported adjusted earnings of $59.16 million or $1.01 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 10.8% to $1.196 billion from $1.079 billion last year.

UPBOUND GROUP, INC. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $19.74 Mln. vs. $30.98 Mln. last year. -EPS: $0.34 vs. $0.55 last year. -Revenue: $1.196 Bln vs. $1.079 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.05 To $ 1.15 Next quarter revenue guidance: $ 1.16 B To $ 1.26 B