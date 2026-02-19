Upbound Group Aktie
WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000
|
19.02.2026 16:45:55
Upbound Group (UPBD) Q4 2025 Earnings Transcript
Image source: The Motley Fool.Thursday, Feb. 19, 2026 at 9 a.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Upbound Group Inc Registered Shs
|
19.02.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zurück (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: Das macht der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
|
19.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Upbound Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
18.02.26
|Ausblick: Upbound Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
12.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Upbound Group von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
05.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Upbound Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Upbound Group von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Upbound Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Upbound Group Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Upbound Group Inc Registered Shs
|18,70
|-1,58%