US-Absatzrückgang bei VW-Tochter Audi geht beschleunigt weiter

HERNDON (dpa-AFX) - Die Volkswagen-Tochter (Volkswagen (VW) vz) Audi hat in den USA den Abwärtstrend beim Absatz verstärkt fortgesetzt. Mit 46.752 Fahrzeugen seien 21 Prozent weniger verkauft worden als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, teilte das Unternehmen am Dienstag in Herndon mit. Im Vorquartal hatte das Minus noch bei 12 Prozent gelegen. Seit Jahresanfang wurden mit 139.665 Autos 17 Prozent weniger abgesetzt als 2023./he/ajx