Oracle Aktie
|167,88EUR
|-3,12EUR
|-1,82%
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
Oracle Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 310 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Voraussetzungen für 2026 seien gut im US-Softwaresektor, schrieb Analyst Raimo Lenschow am Montag. Das Konjunkturumfeld und die IT-Ausgaben zeigten sich stabil und die Bewertungen seien niedrig, da die Branchenwerte derzeit nicht gerade beliebt seien. Anziehende KI-Umsätze sollten bei Unternehmen wie Salesforce oder Oracle aber die Stimmung verbessern./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Overweight
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 310,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 198,52
|
Abst. Kursziel*:
56,16%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 198,52
|
Abst. Kursziel aktuell:
56,16%
|
Analyst Name::
Raimo Lenschow
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|167,72
|-1,92%
