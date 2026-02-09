Nissan Motor Aktie

Nissan Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003

NASDAQ Composite-Kursverlauf 09.02.2026 18:01:59

NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite mit Gewinnen

NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite mit Gewinnen

Mit dem NASDAQ Composite geht es derzeit aufwärts.

Der NASDAQ Composite verbucht im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr Gewinne in Höhe von 1,18 Prozent auf 23 301,90 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,343 Prozent auf 22 952,24 Punkte an der Kurstafel, nach 23 031,21 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 23 302,20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 22 878,37 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 09.01.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 23 671,35 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 23 004,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 19 523,40 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 0,285 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 23 988,26 Punkte. Bei 22 461,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 15,79 Prozent auf 27,86 USD), Amtech Systems (+ 12,86 Prozent auf 12,55 USD), Nexstar Media Group (+ 10,98 Prozent auf 245,56 USD), Geospace Technologies (+ 10,78 Prozent auf 11,20 USD) und Oracle (+ 10,04 Prozent auf 157,16 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Donegal Group B (-14,22 Prozent auf 16,89 USD), Nissan Motor (-7,41 Prozent auf 2,50 USD), AmeriServ Financial (-5,76 Prozent auf 3,60 USD), Hooker Furniture (-4,76 Prozent auf 14,80 USD) und Lifecore Biomedical (-4,76 Prozent auf 7,21 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 23 307 378 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,799 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

2026 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Gladstone Commercial-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

AmeriServ Financial Inc. 3,60 -5,76% AmeriServ Financial Inc.
Amtech Systems Inc. 8,85 -4,32% Amtech Systems Inc.
AXT Inc. 23,32 15,56% AXT Inc.
Central Garden & Pet Co. 31,20 -2,50% Central Garden & Pet Co.
Donegal Group Inc. (B) 17,75 -9,85% Donegal Group Inc. (B)
Geospace Technologies Corp 10,56 4,45% Geospace Technologies Corp
Gladstone Commercial Corp. 9,65 -1,03% Gladstone Commercial Corp.
Hooker Furniture Corp. 14,89 -4,18% Hooker Furniture Corp.
Lifecore Biomedical 6,00 -5,51% Lifecore Biomedical
Nexstar Media Group Inc. 190,00 1,69% Nexstar Media Group Inc.
Nissan Motor Co. Ltd. 2,17 -4,17% Nissan Motor Co. Ltd.
NVIDIA Corp. 160,42 2,13% NVIDIA Corp.
Oracle Corp. 133,06 10,02% Oracle Corp.
Strategy (ex MicroStrategy) 114,50 0,09% Strategy (ex MicroStrategy)

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 23 228,35 0,86%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt schlussendlich kräftig zu -- DAX beendet Handel über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

