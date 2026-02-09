NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite mit Gewinnen

Mit dem NASDAQ Composite geht es derzeit aufwärts.

Der NASDAQ Composite verbucht im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr Gewinne in Höhe von 1,18 Prozent auf 23 301,90 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,343 Prozent auf 22 952,24 Punkte an der Kurstafel, nach 23 031,21 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 23 302,20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 22 878,37 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 09.01.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 23 671,35 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 23 004,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 19 523,40 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 0,285 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 23 988,26 Punkte. Bei 22 461,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 15,79 Prozent auf 27,86 USD), Amtech Systems (+ 12,86 Prozent auf 12,55 USD), Nexstar Media Group (+ 10,98 Prozent auf 245,56 USD), Geospace Technologies (+ 10,78 Prozent auf 11,20 USD) und Oracle (+ 10,04 Prozent auf 157,16 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Donegal Group B (-14,22 Prozent auf 16,89 USD), Nissan Motor (-7,41 Prozent auf 2,50 USD), AmeriServ Financial (-5,76 Prozent auf 3,60 USD), Hooker Furniture (-4,76 Prozent auf 14,80 USD) und Lifecore Biomedical (-4,76 Prozent auf 7,21 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 23 307 378 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,799 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

2026 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Gladstone Commercial-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at