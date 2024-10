VAT Group AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung /Quartals-/Zwischenmitteilung

VAT Medienmitteilung vor Lagebericht des 3. Quartals



08.10.2024 / 06:43 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

VAT erwartet, dass die Umsatzzahlen für das dritte Quartal 2024 unter dem unteren Ende der Prognose für das dritte Quartal von CHF 235 bis 255 Millionen liegen werden, die bei der Veröffentlichung der Ergebnisse des zweiten Quartals und des ersten Halbjahres Mitte Juli 2024 bekanntgegeben wurde.

Dieser Fehlbetrag resultiert aus technischen Herausforderungen bei der Einführung einer neuen ERP-Lösung in der Schweiz, die im August 2024 gestartet wurde.

Die Ursachen hierfür wurden ermittelt und die wichtigsten davon beseitigt. Die verbleibenden technischen Herausforderungen werden voraussichtlich im vierten Quartal 2024 beseitigt. Alle fehlenden Umsätze aus dem dritten Quartal dürften bis Ende des Jahres verbucht werden können.

Durch die enge Abstimmung mit den Kunden konnten ausreichend Halb- und Fertigprodukte vorproduziert werden, sodass die Herausforderungen bei der Implementierung nur zu geringen Beeinträchtigungen für die Kunden führte.

VAT schätzt diese einmalige, negative Auswirkung im dritten Quartal auf CHF 20 bis 25 Millionen.

Das allgemeine Marktumfeld für das vierte Quartal 2024 und 2025 bleibt positiv, und der Auftragsbestand zur Ausführung im vierten Quartal hat sich im Einklang mit den Prognosen entwickelt. ERP-Einführung für die Produktions- und Logistikfunktionen in Haag verläuft weiterhin planmässig Anfang August 2024 wurde die VAT-Produktionsstätte in Haag wie geplant für zwei Wochen wegen der Einführung einer neuen ERP-Lösung heruntergefahren, was zu einem Produktionsrückstand im dritten Quartal führte. Dies war erwartet und in der Umsatzprognose bei der Bekanntgabe der Ergebnisse des zweiten Quartals berücksichtigt. In der zweiten Augustwoche wurde die Produktion bei der VAT wieder aufgenommen, sodass diese bis Ende September etwa 80% des Niveaus vor der ERP-Abschaltung erreichte. Während sich die Produktion in der Fabrik planmässig entwickelt hat, sind IT-Probleme bei Schnittstellen zu anderen Systemen aufgetreten, die vor allem die Auftragsabwicklung und das Erstellen von Versanddokumenten und damit die Auslieferung an die Kunden verlangsamt haben. Dies führte zu einer geringeren Umsatzrealisierung als erwartet. Produktions-, Versand- und Verkaufsrückstände sollen im vierten Quartal aufgelöst werden Nach der Identifizierung und gründlichen Analyse der technischen Herausforderungen ist die VAT zuversichtlich, dass diese im vierten Quartal behoben werden können und dass der Umsatzrückstand des dritten Quartals in Höhe von CHF 20 bis 25 Millionen im vierten Quartal verbucht werden kann. Es wird erwartet, dass Produktion, Versand und Rechnungsstellung wieder den normalen Betriebsmodus wie vor der ERP-Umstellung erreichen werden. Durch die enge Abstimmung mit den Kunden konnten ausreichend Halb- und Fertigprodukte vorproduziert werden, sodass die Herausforderungen bei der Implementierung nur zu geringen Beeinträchtigungen für die Kunden führten. Die Verkaufs- und Kundenteams der VAT stehen im engen Austausch mit ihren Kunden, um die erforderlichen Waren und Lieferungen zu planen. Die VAT wird weitere Einzelheiten zur Geschäftsentwicklung, zu den Aufträgen und zum detaillierten Umsatz im dritten Quartal sowie die übliche Prognose für das vierte Quartal in der für den 17. Oktober 2024 geplanten Medienmitteilung und Telefonkonferenz zum Handelsupdate bekannt geben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

VAT Group AG

Investor Relations & Nachhaltigkeit

Michel R. Gerber

T +41 81 553 70 13

investors@vat.ch



Christopher Wickli

+41 81 553 75 39 Finanzkalender 2024 Donnerstag, 17. Oktober Handelsupdate drittes Quartal 2024 2025 Donnerstag, 9. Januar Vorläufige Resultate viertes Quartal und Gesamtjahr 2024 Dienstag, 4. März Gesamtjahresergebnisse 2024 Donnerstag, 17. April Handelsupdate erstes Quartal 2025 Dienstag, 29. April Generalversammlung 2025 Mittwoch, 23. Juli Ergebnisse erstes Halbjahr 2025 Donnerstag, 16. Oktober Handelsupdate drittes Quartal 2025 ÜBER DIE VAT

Wir verändern die Welt mit Vakuumlösungen – das ist unser Anspruch als weltweit führende Anbieterin von High-End-Vakuumventilen. Die Gruppe berichtet in zwei Segmenten: Ventile und Global Service. Das Segment Ventile ist ein globaler Entwickler, Hersteller und Lieferant von Vakuumventilen für die Halbleiter-, Display-, Photovoltaik- und Vakuumbeschichtungsindustrie sowie für den Industrie- und Forschungssektor. Global Service bietet den Kunden vor Ort fachkundige Unterstützung sowie Original-Ersatzteile, Reparaturen und Upgrades an. Die VAT verzeichnete im Jahr 2023 einen Nettoumsatz von CHF 885 Mio. und beschäftigt weltweit rund 2’700 Mitarbeitende, mit Vertretungen in 29 Ländern und Produktionsstätten in der Schweiz, Malaysia und Rumänien.



ZUKUNFTSORIENTIERTE AUSSAGEN

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit eingeschränkt, da es bestimmte Faktoren gibt, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen (einschliesslich Aussagen, die die Worte «glauben», «planen», «antizipieren», «erwarten», «schätzen» und ähnliche Ausdrücke enthalten), sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärent bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten oder auch nicht eintreten können und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Viele dieser Risiken und Ungewissheiten hängen mit Faktoren zusammen, die ausserhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, diese zu kontrollieren oder genau einzuschätzen, wie zum Beispiel zukünftige Marktbedingungen, Währungsschwankungen, das Verhalten anderer Marktteilnehmenden, die Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit der informationstechnologischen Systeme des Unternehmens, politische, wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, oder wirtschaftliche oder technologische Trends oder Bedingungen. Infolgedessen werden Investoren davor gewarnt, sich unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Soweit gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, lehnt die VAT jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund von Entwicklungen, die nach dem Datum dieses Berichts eintreten, zu aktualisieren.

