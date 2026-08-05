Veeco Instruments Aktie
WKN: 896007 / ISIN: US9224171002
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05.08.2026 22:11:08
Veeco Instruments Q2 Sales Increase
(RTTNews) - Veeco Instruments (VECO) reported a profit for second quarter of $11.857 million
The company's earnings came in at $11.857 million, or $0.18 per share. This compares with $11.733 million, or $0.20 per share, last year.
Excluding items, Veeco Instruments reported adjusted earnings of $21.8 million or $0.33 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 16.5% to $193.481 million from $166.104 million last year.
Veeco Instruments earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $11.857 Mln. vs. $11.733 Mln. last year. -EPS: $0.18 vs. $0.20 last year. -Revenue: $193.481 Mln vs. $166.104 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.35 To $ 0.49 Next quarter revenue guidance: $ 200 M To $ 220 M Full year EPS guidance: 1.36 To 1.61 Full year revenue guidance: $ 780 M To $ 810 M
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