Ventas Aktie
WKN: 878380 / ISIN: US92276F1003
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11.11.2026 22:30:03
Ventas: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Ventas (NYSE:VTR) raised its full-year 2026 normalized funds from operations guidance to $3.89 per share at the midpoint. Operational momentum across senior living properties generates steady cash flow through changing economic cycles.
Three key takeaways from the call highlight the company's position.
Ventas relies on its Senior Housing Operating Portfolio (SHOP), properties where it pays third-party operators to manage operations and retains net operating income (NOI), to capture operational leverage as occupancy expands. As occupancy grows across these communities, a higher proportion of revenue converts into operating profit.
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