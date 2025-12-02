HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Konferenz/Halbjahresergebnis

Veränderung im Verwaltungsrat



02.12.2025 / 19:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Medieninformation Medieninformation (PDF) Basel, 2. Dezember 2025 – Balz Halter, seit 2019 Mitglied und seit 2021 Vizepräsident des Verwaltungsrats, hat die Gesellschaft informiert, dass er sich mit Erreichen seines 65. Lebensjahrs im Jahr 2026 neu orientieren will und an der kommenden ordentlichen Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl antreten wird. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung bedauern diesen Entscheid und danken ihm herzlich für sein wertvolles Engagement. Sie freuen sich auf die verbleibende Zusammenarbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Der Verwaltungsrat der HIAG Immobilien Holding AG hat die Nachfolgesuche eingeleitet. Gesucht wird eine unabhängige Unternehmerpersönlichkeit mit ausgewiesener Erfahrung im strategischen Management und in der Realisierung von Bau- und Entwicklungsprojekten. Sie soll der Generalversammlung vom 23. April 2026 zur Wahl vorgeschlagen werden. Kontakte Marco Feusi

