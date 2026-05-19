Bossard Aktie

Bossard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142

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19.05.2026 06:05:15

Veränderung in der Konzernleitung

Bossard Holding AG / Schlagwort(e): Personalie
Veränderung in der Konzernleitung

19.05.2026 / 06:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sehr geehrte Damen und Herren    

Anbei erhalten Sie die Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR der Bossard Holding AG vom 19. Mai 2026.

 

Medienmitteilung (PDF)

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.bossard.com – Investor Relations.

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Freundliche Grüsse

 

Bossard Holding AG
Investor Relations
Steinhauserstrasse 70
CH-6301 Zug

Tel. +41 41 749 65 86
www.bossard.com


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bossard Holding AG
Steinhauserstrasse 70
6301 Zug
Schweiz
Telefon: +41 41 749 65 86
Fax: +41 41 749 6021
E-Mail: investor@bossard.com
Internet: www.bossard.com
ISIN: CH0238627142
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2329480

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2329480  19.05.2026 CET/CEST

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