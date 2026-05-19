Bossard Aktie
WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142
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19.05.2026 06:05:15
Veränderung in der Konzernleitung
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Bossard Holding AG / Schlagwort(e): Personalie
Sehr geehrte Damen und Herren
Anbei erhalten Sie die Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR der Bossard Holding AG vom 19. Mai 2026.
Weitere Informationen finden Sie unter www.bossard.com – Investor Relations.
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Freundliche Grüsse
Bossard Holding AG
Tel. +41 41 749 65 86
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bossard Holding AG
|Steinhauserstrasse 70
|6301 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41 41 749 65 86
|Fax:
|+41 41 749 6021
|E-Mail:
|investor@bossard.com
|Internet:
|www.bossard.com
|ISIN:
|CH0238627142
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2329480
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2329480 19.05.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Bossard AG
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06:05
|Change in the Group Executive Board (EQS Group)
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06:05
|Veränderung in der Konzernleitung (EQS Group)
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12.05.26
|SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bossard von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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05.05.26
|SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bossard von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
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28.04.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bossard von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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21.04.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bossard-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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17.04.26
|Zuversicht in Zürich: SPI präsentiert sich fester (finanzen.at)
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17.04.26
|SIX-Handel: SPI beginnt Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Bossard AG
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