Verisign Inc. Q2 Income Advances

(RTTNews) - Verisign Inc. (VRSN) announced a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings totaled $216.5 million, or $2.38 per share. This compares with $207.4 million, or $2.21 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 6.0% to $434.6 million from $409.9 million last year.

Verisign Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $216.5 Mln. vs. $207.4 Mln. last year. -EPS: $2.38 vs. $2.21 last year. -Revenue: $434.6 Mln vs. $409.9 Mln last year.