Verluste in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Montagmittag leichter

Am Montag verbucht der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0,33 Prozent auf 4 749,81 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,147 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,208 Prozent auf 4 755,75 Punkte an der Kurstafel, nach 4 765,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 755,75 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 744,59 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 19.01.2024, einen Wert von 4 448,83 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, einen Stand von 4 340,77 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, mit 4 274,92 Punkten bewertet.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 5,25 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 782,79 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Intesa Sanpaolo (+ 0,45 Prozent auf 2,84 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,32 Prozent auf 22,26 EUR), Enel (+ 0,29 Prozent auf 5,89 EUR), adidas (+ 0,26 Prozent auf 176,70 EUR) und Allianz (+ 0,22 Prozent auf 247,65 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen BASF (-1,47 Prozent auf 45,91 EUR), Stellantis (-1,00 Prozent auf 23,71 EUR), Infineon (-0,72 Prozent auf 33,22 EUR), Ferrari (-0,67 Prozent auf 360,40 EUR) und BMW (-0,58 Prozent auf 103,50 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 963 770 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 406,975 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,29 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

