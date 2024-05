Verluste in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Minus

Am Dienstag stand der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,58 Prozent im Minus bei 5 029,69 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,335 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,023 Prozent auf 5 060,38 Punkte an der Kurstafel, nach 5 059,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 071,39 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 015,85 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, bei 5 006,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.02.2024, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 883,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, einen Wert von 4 337,50 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 11,45 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 121,71 Punkte. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 2,41 Prozent auf 123,30 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,38 Prozent auf 3,61 EUR), Infineon (+ 0,59 Prozent auf 38,29 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,41 Prozent auf 39,20 EUR) und UniCredit (+ 0,19 Prozent auf 36,44 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Deutsche Börse (-2,57 Prozent auf 178,20 EUR), Ferrari (-2,07 Prozent auf 378,92 EUR), SAP SE (-1,77 Prozent auf 177,22 EUR), Bayer (-1,66 Prozent auf 27,80 EUR) und BASF (-1,12 Prozent auf 48,22 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Intesa Sanpaolo-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 19 154 041 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 373,205 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

2024 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,30 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at