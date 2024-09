Verluste in Europa: STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer

Um 15:42 Uhr gibt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,77 Prozent auf 4 420,64 Punkte nach. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,070 Prozent auf 4 451,74 Punkte an der Kurstafel, nach 4 454,86 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 455,19 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 412,44 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der STOXX 50 bereits um 2,82 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 05.08.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 234,93 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.06.2024, stand der STOXX 50 bei 4 530,30 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 05.09.2023, bei 3 964,29 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 8,03 Prozent zu Buche. Bei 4 584,77 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell National Grid (+ 1,74 Prozent auf 10,21 GBP), Enel (+ 1,48 Prozent auf 7,00 EUR), UniCredit (+ 1,43 Prozent auf 36,84 EUR), HSBC (+ 1,08 Prozent auf 6,66 GBP) und Allianz (+ 1,07 Prozent auf 283,90 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil RELX (-2,67 Prozent auf 34,59 GBP), AstraZeneca (-2,61 Prozent auf 127,06 GBP), Novartis (-1,49 Prozent auf 99,42 CHF), Richemont (-1,44 Prozent auf 123,20 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,31 Prozent auf 46,61 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11 147 089 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 548,624 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Unter den STOXX 50-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,77 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at