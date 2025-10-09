HSBC Holdings Aktie

11,62EUR -0,70EUR -5,68%
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

09.10.2025 12:46:49

HSBC Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC anlässlich der geplanten Komplettübernahme der Hongkonger Hang Seng Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 940 Pence belassen. Die Auswirkungen der Transaktion dürften angesichts der ebenfalls geplanten Aussetzung der Aktienrückkäufe weitgehend neutral auf den Gewinn je Aktie der HSBC sein, schrieb Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Längerfristig sei aber Synergiepotenzial vorhanden./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 07:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 07:56 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
9,40 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
10,13 £ 		Abst. Kursziel*:
-7,17%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
10,13 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,22%
Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

