WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC anlässlich der geplanten Komplettübernahme der Hongkonger Hang Seng Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 940 Pence belassen. Die Auswirkungen der Transaktion dürften angesichts der ebenfalls geplanten Aussetzung der Aktienrückkäufe weitgehend neutral auf den Gewinn je Aktie der HSBC sein, schrieb Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Längerfristig sei aber Synergiepotenzial vorhanden./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 07:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 07:56 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
9,40 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
10,13 £
|
Abst. Kursziel*:
-7,17%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
10,13 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,22%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
