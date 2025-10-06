HSBC Holdings Aktie
|12,26EUR
|-0,14EUR
|-1,13%
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
HSBC Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HSBC von 1060 auf 1089 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei den Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen der Bank dürften der robuste Zinsüberschuss und das Wachstum außerhalb der Zinseinnahmen im Fokus stehen, schrieb Gurpreet Singh Sahi in einem am Montag vorliegenden Ausblick./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 18:14 / HKT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Buy
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
10,89 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10,63 £
|
Abst. Kursziel*:
2,43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10,66 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,18%
|
Analyst Name::
Gurpreet Singh Sahi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HSBC Holdings plcmehr Nachrichten
|
03.10.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
03.10.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
03.10.25
|STOXX 50 aktuell: So bewegt sich der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
03.10.25