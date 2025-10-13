HSBC Holdings Aktie
|11,38EUR
|-0,12EUR
|-1,04%
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
HSBC Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 980 Pence belassen. Jason Napier zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zuversichtlich für die britischen Banken mit Blick auf die anstehenden Geschäftszahlen. Er geht davon aus, dass sich die attraktiven Trends aus dem zweiten Quartal im dritten Jahresviertel fortgesetzt haben./edh/mne/
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
9,80 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
9,86 £
|
Abst. Kursziel*:
-0,60%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
9,86 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,61%
|
Analyst Name::
Jason Napier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HSBC Holdings plcmehr Nachrichten
|
09:29
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 liegt zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in London: FTSE 100 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.10.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 verliert letztendlich (finanzen.at)
|
10.10.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
10.10.25
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
10.10.25
|Börse London in Rot: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
10.10.25
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
10.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt HSBC auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 1120 Pence (dpa-AFX)
Analysen zu HSBC Holdings plcmehr Analysen
|11:10
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|06.10.25
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:10
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|06.10.25
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.25
|HSBC Holdings Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|03.07.25
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:10
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|11.09.25
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|11,40
|-0,87%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:24
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|11:20
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|11:17
|Roche Buy
|UBS AG
|11:16
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11:15
|Novartis Neutral
|UBS AG
|11:13
|Dürr Neutral
|UBS AG
|11:10
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|10:04
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:03
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:03
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:03
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|09:59
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|09:53
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:37
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|09:36
|UBM Development buy
|Warburg Research
|09:35
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:34
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|BASF Hold
|Warburg Research
|09:22
|Beiersdorf Buy
|Warburg Research
|09:11
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|09:05
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:54
|Orsted Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:54
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|08:52
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:39
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:34
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:33
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:32
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|08:29
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:27
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:16
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|07:51
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|07:44
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|07:43
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:39
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Verbund Hold
|Erste Group Bank