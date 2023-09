Verluste in Frankfurt: DAX beendet die Mittwochssitzung im Minus

Der DAX fiel am Mittwochabend.

Der DAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,25 Prozent tiefer bei 15 217,45 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,577 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,199 Prozent tiefer bei 15 225,58 Punkten in den Handel, nach 15 255,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 15 299,68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 194,68 Punkten verzeichnete.

DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 1,91 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, einen Stand von 15 631,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.06.2023, betrug der DAX-Kurs 15 846,86 Punkte. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 27.09.2022, mit 12 139,68 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2023 stieg der Index bereits um 8,16 Prozent. 16 528,97 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 13 976,44 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Siemens (+ 3,29 Prozent auf 134,20 EUR), Deutsche Bank (+ 2,42 Prozent auf 10,34 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,32 Prozent auf 167,40 EUR), Siemens Energy (+ 2,27 Prozent auf 12,19 EUR) und Continental (+ 1,20 Prozent auf 65,58 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Fresenius SE (-3,59 Prozent auf 29,03 EUR), Daimler Truck (-2,50 Prozent auf 32,71 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,42 Prozent auf 22,16 EUR), Sartorius vz (-2,23 Prozent auf 316,00 EUR) und RWE (-2,16 Prozent auf 34,82 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 17 294 009 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 145,534 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,00 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at