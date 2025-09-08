MTU Aero Engines Aktie
|362,10EUR
|-0,20EUR
|-0,06%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 470 Euro belassen. Chloe Lemarie beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den problembehafteten GTF-Triebwerken, an deren Bau MTU beteiligt ist. Nach wie vor seien 630 Flugzeuge deshalb am Boden - eine Zahl, die unerwünscht hoch sei. Ihre Analyse der A320-Flottennutzung zeige aber, dass die gesamten Flugstunden wieder gesteigert worden sei./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 01:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 01:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
470,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
362,50 €
|
Abst. Kursziel*:
29,66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
362,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,80%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AGmehr Nachrichten
|
05.09.25
|EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
05.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
05.09.25
|Verluste in Frankfurt: DAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
04.09.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.09.25
|Aufschläge in Frankfurt: DAX schließt im Plus (finanzen.at)
|
04.09.25
|Airbus-Aktie steigt, MTU fällt nach UBS-Umstufung (dpa-AFX)
|
04.09.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.09.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)