NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 470 Euro belassen. Chloe Lemarie beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den problembehafteten GTF-Triebwerken, an deren Bau MTU beteiligt ist. Nach wie vor seien 630 Flugzeuge deshalb am Boden - eine Zahl, die unerwünscht hoch sei. Ihre Analyse der A320-Flottennutzung zeige aber, dass die gesamten Flugstunden wieder gesteigert worden sei./rob/tih/mis



