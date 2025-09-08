MTU Aero Engines Aktie

362,10EUR -0,20EUR -0,06%
MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
08.09.2025 08:16:34

MTU Aero Engines Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 470 Euro belassen. Chloe Lemarie beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den problembehafteten GTF-Triebwerken, an deren Bau MTU beteiligt ist. Nach wie vor seien 630 Flugzeuge deshalb am Boden - eine Zahl, die unerwünscht hoch sei. Ihre Analyse der A320-Flottennutzung zeige aber, dass die gesamten Flugstunden wieder gesteigert worden sei./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 01:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 01:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
470,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
362,50 € 		Abst. Kursziel*:
29,66%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
362,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,80%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu MTU Aero Engines AGmehr Nachrichten