ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 450 auf 485 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) des Triebwerksbauers nach oben angepasst, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Das neue Kursziel reflektiere vor allem die erhöhte Branchenbewertung./rob/la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.