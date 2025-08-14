MTU Aero Engines Aktie

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 450 auf 485 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) des Triebwerksbauers nach oben angepasst, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Das neue Kursziel reflektiere vor allem die erhöhte Branchenbewertung./rob/la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
485,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
381,60 € 		Abst. Kursziel*:
27,10%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
388,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,81%
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

