MTU Aero Engines Aktie
|369,80EUR
|-8,80EUR
|-2,32%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von MTU von 485 auf 400 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Chancen und Risiken seien inzwischen recht ausgeglichen für die Aktien des Triebwerksbauers, schrieb Ian Douglas-Pennant am Mittwochabend. Eine Reihe niedrigschwelliger Bedenken habe seine Überzeugung in die Anlagestory etwas gedämpft. Hauptsorge sei, dass die Zeit übertroffener Erwartungen und dann höher gesteckter Ziele im Servicebereich zu Ende gehe./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 21:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Neutral
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
400,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
377,90 €
|
Abst. Kursziel*:
5,85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
368,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,67%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AGmehr Nachrichten
|
07:49
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt MTU auf 'Neutral' - Ziel runter auf 400 Euro (dpa-AFX)
|
02.09.25
|XETRA-Handel LUS-DAX verliert am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
02.09.25
|Schwacher Handel: DAX gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.at)
|
02.09.25
|DAX aktuell: DAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
02.09.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
01.09.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
01.09.25
|Gewinne in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
01.09.25