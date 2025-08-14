MTU Aero Engines Aktie

388,60EUR 6,70EUR 1,75%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

14.08.2025 13:14:18

MTU Aero Engines Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU von 425 auf 430 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ungeachtet einer zunächst verhaltenen Resonanz an der Börse sei die Performance des Triebwerkherstellers im zweiten Quartal beeindruckend gewesen, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
430,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
381,60 € 		Abst. Kursziel*:
12,68%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
388,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,65%
Analyst Name::
Christophe Menard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

