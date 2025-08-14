MTU Aero Engines Aktie
|388,60EUR
|6,70EUR
|1,75%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU von 425 auf 430 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ungeachtet einer zunächst verhaltenen Resonanz an der Börse sei die Performance des Triebwerkherstellers im zweiten Quartal beeindruckend gewesen, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
430,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
381,60 €
|
Abst. Kursziel*:
12,68%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
388,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,65%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
