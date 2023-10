Verluste in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten

Der MDAX bewegt sich am Donnerstag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der MDAX gibt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,34 Prozent auf 24 617,18 Punkte nach. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 229,185 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,449 Prozent schwächer bei 24 591,37 Punkten in den Handel, nach 24 702,33 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 658,42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24 563,38 Punkten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 1,46 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 19.09.2023, den Stand von 26 904,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.07.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28 380,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.10.2022, erreichte der MDAX einen Stand von 22 984,77 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 büßte der Index bereits um 3,37 Prozent ein. Bei 29 815,39 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 563,38 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 2,61 Prozent auf 29,13 EUR), SMA Solar (+ 1,44 Prozent auf 66,75 EUR), EVOTEC SE (+ 0,90 Prozent auf 17,38 EUR), HELLA GmbH (+ 0,69 Prozent auf 72,60 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,58 Prozent auf 33,10 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,01 Prozent auf 108,85 EUR), thyssenkrupp (-1,56 Prozent auf 6,56 EUR), TAG Immobilien (-1,48 Prozent auf 9,46 EUR), Gerresheimer (-1,30 Prozent auf 106,10 EUR) und Delivery Hero (-1,30 Prozent auf 24,66 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 333 241 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 15,326 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Im MDAX verzeichnet die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,68 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at