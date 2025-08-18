SMA Solar Aktie
|24,00EUR
|1,90EUR
|8,60%
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
SMA Solar Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SMA Solar auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Während die US-Konkurrenz mit starken Ergebnissen für das zweite Quartal überzeugt habe, sei der deutsche Hersteller von Solarwechselrichtern aufgrund von Wertminderungen bei den Lagerbeständen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Mengxian Sun in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 07:53 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Hold
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
19,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
23,62 €
|
Abst. Kursziel*:
-19,56%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
24,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-20,83%
|
Analyst Name::
Mengxian Sun
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SMA Solar AGmehr Nachrichten
|
09:29
|XETRA-Handel: TecDAX zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: SDAX klettert zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
15.08.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.08.25
|Schwacher Handel: SDAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
15.08.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX mittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15.08.25
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
15.08.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
14.08.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu SMA Solar AGmehr Analysen
|11:20
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|06:14
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:20
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|06:14
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.02.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.24
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|29.02.24
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|06:14
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|11:20
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|SMA Solar AG
|23,84
|7,87%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:27
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|11:20
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|11:19
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|11:05
|Danone Buy
|UBS AG
|10:59
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:58
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|10:55
|K+S Sell
|UBS AG
|10:53
|Yara International ASA Neutral
|UBS AG
|10:12
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|09:47
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|09:45
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|09:44
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|09:34
|PNE Buy
|Warburg Research
|09:33
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|09:22
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:54
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|08:45
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:33
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08:19
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:09
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:59
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|07:57
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|07:44
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:14
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:11
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|15.08.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|15.08.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.08.25
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.08.25
|1&1 Halten
|DZ BANK
|15.08.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|15.08.25
|grenke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.08.25
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.08.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research