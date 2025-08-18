SMA Solar Aktie

24,00EUR 1,90EUR 8,60%
SMA Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
18.08.2025 11:20:32

SMA Solar Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SMA Solar auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Während die US-Konkurrenz mit starken Ergebnissen für das zweite Quartal überzeugt habe, sei der deutsche Hersteller von Solarwechselrichtern aufgrund von Wertminderungen bei den Lagerbeständen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Mengxian Sun in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 07:53 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SMA Solar AG Hold
Unternehmen:
SMA Solar AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
23,62 € 		Abst. Kursziel*:
-19,56%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
24,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-20,83%
Analyst Name::
Mengxian Sun 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SMA Solar AGmehr Nachrichten

Analysen zu SMA Solar AGmehr Analysen

11:20 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
06:14 SMA Solar Underperform Jefferies & Company Inc.
11.08.25 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.25 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
07.08.25 SMA Solar Underperform Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SMA Solar AG 23,84 7,87% SMA Solar AG

Aktuelle Aktienanalysen

11:27 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
11:20 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
11:19 LANXESS Buy Deutsche Bank AG
11:05 Danone Buy UBS AG
10:59 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:58 Rio Tinto Neutral UBS AG
10:55 K+S Sell UBS AG
10:53 Yara International ASA Neutral UBS AG
10:12 Brenntag Verkaufen DZ BANK
09:47 Bilfinger Neutral UBS AG
09:45 Salesforce Neutral UBS AG
09:44 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
09:34 PNE Buy Warburg Research
09:33 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
09:22 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:54 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:49 TAG Immobilien Buy Warburg Research
08:45 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
08:40 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
08:33 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
08:19 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:09 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:59 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
07:57 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
07:44 Hennes & Mauritz AB Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:42 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:10 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:09 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:01 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
06:14 SMA Solar Underperform Jefferies & Company Inc.
06:11 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
15.08.25 Dürr Outperform Bernstein Research
15.08.25 HelloFresh Halten DZ BANK
15.08.25 United Internet Kaufen DZ BANK
15.08.25 freenet Kaufen DZ BANK
15.08.25 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
15.08.25 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.25 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.08.25 Springer Nature Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.08.25 1&1 Halten DZ BANK
15.08.25 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
15.08.25 Vestas Wind Systems A-S Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.25 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.25 LANXESS Halten DZ BANK
15.08.25 grenke Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.08.25 RWE Buy Deutsche Bank AG
15.08.25 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
15.08.25 Netflix Outperform Bernstein Research
15.08.25 Nagarro Buy Warburg Research
15.08.25 LANXESS Buy Warburg Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen