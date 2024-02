Verluste in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Montagnachmittag

Am Montag tendiert der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,36 Prozent schwächer bei 13 715,76 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 112,509 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,098 Prozent leichter bei 13 752,12 Punkten in den Montagshandel, nach 13 765,66 Punkten am Vortag.

Bei 13 760,70 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 702,49 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 26.01.2024, stand der SDAX bei 13 782,56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, einen Stand von 13 054,04 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, den Stand von 13 231,06 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 verlor der Index bereits um 0,763 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 230,25 Punkten.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit adesso SE (+ 9,07 Prozent auf 108,20 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 2,84 Prozent auf 16,66 EUR), Drägerwerk (+ 2,45 Prozent auf 48,00 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,89 Prozent auf 37,70 EUR) und JOST Werke (+ 1,80 Prozent auf 48,10 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil AUTO1 (-7,39 Prozent auf 3,61 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (-5,26 Prozent auf 3,43 EUR), SFC Energy (-4,57 Prozent auf 16,70 EUR), Deutsche Beteiligungs (-4,24 Prozent auf 26,00 EUR) und STRATEC SE (-4,19 Prozent auf 42,35 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der AUTO1-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 565 739 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von TRATON mit 11,850 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Südzucker-Aktie mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,97 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der pbb-Aktie zu erwarten.

