BAE Systems Aktie
WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946
|Frühe Investition
|
26.11.2025 10:03:57
FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAE Systems-Investment von vor einem Jahr verdient
BAE Systems-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen BAE Systems-Anteile an diesem Tag bei 12,98 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das BAE Systems-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,704 BAE Systems-Anteilen. Die gehaltenen BAE Systems-Anteile wären am 25.11.2025 124,88 GBP wert, da der Schlussstand 16,21 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +24,88 Prozent.
BAE Systems war somit zuletzt am Markt 48,21 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
