Verluste in New York: Dow Jones verliert zum Handelsende

Zum Handelsschluss zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Der Dow Jones fiel im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,76 Prozent auf 32 784,30 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 10,376 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,507 Prozent auf 33 203,53 Punkte an der Kurstafel, nach 33 035,93 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 33 105,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 32 743,99 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 0,633 Prozent. Vor einem Monat, am 26.09.2023, wies der Dow Jones 33 618,88 Punkte auf. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 26.07.2023, einen Wert von 35 520,12 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.10.2022, wies der Dow Jones 31 839,11 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2023 ein Minus von 1,06 Prozent zu Buche. Bei 35 679,13 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 31 429,82 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell IBM (+ 4,87 Prozent auf 143,76 USD), Verizon (+ 2,32 Prozent auf 34,47 USD), Merck (+ 1,85 Prozent auf 105,55 USD), Dow (+ 1,01 Prozent auf 48,02 USD) und Boeing (+ 0,77 Prozent auf 179,09 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Microsoft (-3,75 Prozent auf 327,89 USD), Nike (-3,40 Prozent auf 100,02 USD), Apple (-2,46 Prozent auf 166,89 USD), Visa (-2,35 Prozent auf 231,28 USD) und Cisco (-1,97 Prozent auf 51,37 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 18 643 953 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,573 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at