Nike Aktie
|57,23EUR
|1,36EUR
|2,43%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar belassen. Umsatzzahlen von Pou Sheng, dem größten Großhandelspartner von Adidas und Nike in China, implizierten ein noch immer schwaches Wachstum für Geschäfte mit Sportwaren in China, schrieb Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Noch zeichne sich keine klare Erholung ab, auch weil die vollständigen Auswirkungen der Handelsstreitigkeiten Chinas mit den USA erst noch erkennbar werden müssten./mis/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 90,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 65,22
|
Abst. Kursziel*:
37,99%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 65,22
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,99%
|
Analyst Name::
Aneesha Sherman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.mehr Nachrichten
|
10.10.25
|Minuszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
10.10.25
|Verluste in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
10.10.25
|Börse New York: Dow Jones am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
10.10.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nike von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.10.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
07.10.25
|Schwacher Handel: Dow Jones notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
07.10.25
|Handel in New York: So performt der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
|
07.10.25
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones mittags in Rot (finanzen.at)