Verluste in New York: NASDAQ Composite schließt im Minus

Der NASDAQ Composite verlor heute an Wert.

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,21 Prozent leichter bei 19 286,92 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,342 Prozent fester bei 19 590,85 Punkten, nach 19 524,01 Punkten am Vortag.

Bei 19 644,23 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 19 275,46 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 24.01.2025, bei 19 954,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 19 003,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, den Wert von 15 996,82 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 0,032 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 20 118,61 Punkte. Bei 18 831,91 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Century Aluminum (+ 6,73 Prozent auf 18,55 USD), inTest (+ 6,17 Prozent auf 8,60 USD), OraSure Technologies (+ 5,00 Prozent auf 3,99 USD), SMC (+ 4,65 Prozent auf 387,19 USD) und Integra LifeSciences (+ 4,35 Prozent auf 22,05 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen AXT (-15,19 Prozent auf 1,34 USD), Comtech Telecommunications (-10,43 Prozent auf 1,89 USD), Nektar Therapeutics (-9,35 Prozent auf 0,85 USD), Microvision (-8,67 Prozent auf 1,37 USD) und FreightCar America (-7,25 Prozent auf 8,12 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 57 628 991 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,519 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

