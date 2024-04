Verluste in Wien: ATX sackt zum Start des Freitagshandels ab

Das macht der ATX am Freitagmorgen.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,45 Prozent schwächer bei 3 522,58 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 113,005 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,110 Prozent leichter bei 3 534,49 Punkten in den Handel, nach 3 538,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 513,70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 534,49 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,882 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 19.03.2024, wurde der ATX mit 3 453,88 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 19.01.2024, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 344,38 Punkten gehandelt. Der ATX lag vor einem Jahr, am 19.04.2023, bei 3 262,32 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 3,24 Prozent zu Buche. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 598,65 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 305,62 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 1,81 Prozent auf 47,70 EUR), Verbund (+ 1,28 Prozent auf 71,05 EUR), Telekom Austria (+ 0,76 Prozent auf 7,96 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,21 Prozent auf 23,45 EUR) und EVN (+ 0,19 Prozent auf 26,50 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Raiffeisen (-2,73 Prozent auf 16,77 EUR), Lenzing (-1,65 Prozent auf 29,85 EUR), Wienerberger (-1,56 Prozent auf 32,74 EUR), voestalpine (-1,44 Prozent auf 24,58 EUR) und AT S (AT&S) (-1,42 Prozent auf 18,09 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Andritz-Aktie. 38 811 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 24,284 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentalkennzahlen

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,45 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

