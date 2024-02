Verluste in Wien: ATX schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels

Der ATX zeigte sich am Donnerstagabend wenig verändert.

Schlussendlich beendete der ATX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 3 450,57 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 113,414 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,209 Prozent auf 3 449,25 Punkte an der Kurstafel, nach 3 456,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3 442,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 489,80 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der ATX bereits um 0,171 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, den Stand von 3 434,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.11.2023, wies der ATX einen Wert von 3 073,47 Punkten auf. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 01.02.2023, einen Stand von 3 378,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 1,13 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 3 489,80 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit BAWAG (+ 4,72 Prozent auf 50,10 EUR), OMV (+ 0,63 Prozent auf 41,57 EUR), Vienna Insurance (+ 0,57) Prozent auf 26,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,45 Prozent auf 44,25 EUR) und Andritz (+ 0,00 Prozent auf 57,15 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen AT S (AT&S) (-5,61 Prozent auf 21,20 EUR), Lenzing (-2,58 Prozent auf 30,15 EUR), CA Immobilien (-2,14 Prozent auf 29,75 EUR), Raiffeisen (-1,97 Prozent auf 18,94 EUR) und IMMOFINANZ (-1,82 Prozent auf 21,60 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 609 409 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 26,160 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAWAG-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

