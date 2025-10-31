Gewinne in Wien: ATX Prime am Nachmittag stärker

Am Freitag bewegt sich der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,88 Prozent fester bei 2 385,57 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,005 Prozent leichter bei 2 364,59 Punkten, nach 2 364,71 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 359,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 393,05 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX Prime bereits um 2,31 Prozent. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 317,61 Punkten gehandelt. Der ATX Prime lag am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 2 269,62 Punkten. Der ATX Prime stand am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, bei 1 757,01 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 30,65 Prozent aufwärts. Bei 2 428,97 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Erste Group Bank (+ 4,35 Prozent auf 88,75 EUR), Raiffeisen (+ 2,16 Prozent auf 32,16 EUR), BAWAG (+ 2,02 Prozent auf 111,10 EUR), Semperit (+ 1,85 Prozent auf 13,20 EUR) und Addiko Bank (+ 1,42 Prozent auf 21,40 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-2,86 Prozent auf 20,40 EUR), Frequentis (-2,46 Prozent auf 71,40 EUR), STRABAG SE (-2,45 Prozent auf 67,60 EUR), Rosenbauer (-1,50 Prozent auf 46,10 EUR) und PORR (-1,25 Prozent auf 27,55 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 344 205 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 33,010 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,84 erwartet. Mit 9,15 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

