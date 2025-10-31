Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Wiener Börse-Handel im Fokus
|
31.10.2025 15:59:10
Gewinne in Wien: ATX Prime am Nachmittag stärker
Am Freitag bewegt sich der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,88 Prozent fester bei 2 385,57 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,005 Prozent leichter bei 2 364,59 Punkten, nach 2 364,71 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 359,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 393,05 Einheiten.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn kletterte der ATX Prime bereits um 2,31 Prozent. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 317,61 Punkten gehandelt. Der ATX Prime lag am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 2 269,62 Punkten. Der ATX Prime stand am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, bei 1 757,01 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 30,65 Prozent aufwärts. Bei 2 428,97 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Punkten markiert.
Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Erste Group Bank (+ 4,35 Prozent auf 88,75 EUR), Raiffeisen (+ 2,16 Prozent auf 32,16 EUR), BAWAG (+ 2,02 Prozent auf 111,10 EUR), Semperit (+ 1,85 Prozent auf 13,20 EUR) und Addiko Bank (+ 1,42 Prozent auf 21,40 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-2,86 Prozent auf 20,40 EUR), Frequentis (-2,46 Prozent auf 71,40 EUR), STRABAG SE (-2,45 Prozent auf 67,60 EUR), Rosenbauer (-1,50 Prozent auf 46,10 EUR) und PORR (-1,25 Prozent auf 27,55 EUR).
Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien
Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 344 205 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 33,010 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,84 erwartet. Mit 9,15 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Erste Group Bank AGmehr Nachrichten
|
31.10.25
|Zuversicht in Wien: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im ATX Prime (finanzen.at)
|
31.10.25
|Pluszeichen in Wien: Börsianer lassen ATX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
31.10.25
|Aufschläge in Wien: ATX in Grün (finanzen.at)
|
31.10.25