Zuversicht in Wien: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im ATX Prime

Am Freitag tendierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende 1,24 Prozent höher bei 2 393,94 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,005 Prozent auf 2 364,59 Punkte an der Kurstafel, nach 2 364,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 394,12 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 359,56 Zählern.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 2,67 Prozent. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der ATX Prime mit 2 317,61 Punkten berechnet. Der ATX Prime wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, einen Wert von 2 269,62 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 757,01 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 31,11 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 428,97 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Erste Group Bank (+ 5,53 Prozent auf 89,75 EUR), BAWAG (+ 2,75 Prozent auf 111,90 EUR), Raiffeisen (+ 2,73 Prozent auf 32,34 EUR), UBM Development (+ 1,27 Prozent auf 24,00 EUR) und Wolford (+ 1,13 Prozent auf 3,58 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Frequentis (-2,73 Prozent auf 71,20 EUR), STRABAG SE (-2,02 Prozent auf 67,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,71 Prozent auf 28,75 EUR), Rosenbauer (-1,50 Prozent auf 46,10 EUR) und PORR (-1,25 Prozent auf 27,55 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 624 568 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 33,010 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,84 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,15 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

