Aufschläge in Wien: ATX in Grün

Am Freitag notiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,91 Prozent stärker bei 4 790,82 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 137,881 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,005 Prozent tiefer bei 4 747,41 Punkten, nach 4 747,67 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 4 736,41 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 807,79 Zähler.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der ATX bereits um 2,67 Prozent zu. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der ATX mit 4 636,01 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wies der ATX einen Stand von 4 521,39 Punkten auf. Der ATX erreichte am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, einen Stand von 3 526,66 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 31,01 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 4 857,40 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 481,22 Zählern.

Die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Erste Group Bank (+ 4,35 Prozent auf 88,75 EUR), Raiffeisen (+ 2,16 Prozent auf 32,16 EUR), BAWAG (+ 2,02 Prozent auf 111,10 EUR), Lenzing (+ 0,58 Prozent auf 25,85 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,47 Prozent auf 32,05 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil STRABAG SE (-2,45 Prozent auf 67,60 EUR), PORR (-1,25 Prozent auf 27,55 EUR), UNIQA Insurance (-1,24 Prozent auf 12,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,20 Prozent auf 28,90 EUR) und Wienerberger (-1,16 Prozent auf 25,64 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 344 205 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 33,010 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Im ATX hat die Raiffeisen-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,15 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

