Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|ATX Prime-Performance
|
31.10.2025 12:28:03
Gute Stimmung in Wien: ATX Prime-Anleger greifen zu
Am Freitag notiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,54 Prozent stärker bei 2 377,58 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,005 Prozent auf 2 364,59 Punkte an der Kurstafel, nach 2 364,71 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2 392,72 Punkte, das Tagestief hingegen 2 359,56 Zähler.
ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 1,97 Prozent zu. Der ATX Prime wies am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Wert von 2 317,61 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 269,62 Punkten gehandelt. Der ATX Prime verzeichnete am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, den Stand von 1 757,01 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 30,21 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 428,97 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 745,07 Punkten.
Tops und Flops im ATX Prime aktuell
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Erste Group Bank (+ 3,82 Prozent auf 88,30 EUR), BAWAG (+ 2,11 Prozent auf 111,20 EUR), UBM Development (+ 1,27 Prozent auf 24,00 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,94 Prozent auf 3,75 EUR) und FACC (+ 0,57 Prozent auf 8,75 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-3,39 Prozent auf 3,42 EUR), Andritz (-2,34 Prozent auf 64,65 EUR), Polytec (-2,28 Prozent auf 3,00 EUR), AMAG (-2,05 Prozent auf 23,90 EUR) und Marinomed Biotech (-1,90 Prozent auf 20,60 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Unternehmen
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 287 631 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 33,010 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien
Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet mit 1,84 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,15 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Andritz AGmehr Nachrichten
|
31.10.25
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
31.10.25
|Freitagshandel in Wien: So bewegt sich der ATX aktuell (finanzen.at)
|
31.10.25
|Gute Stimmung in Wien: ATX zum Start des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
30.10.25