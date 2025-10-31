Gute Stimmung in Wien: ATX Prime-Anleger greifen zu

Am Freitag notiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,54 Prozent stärker bei 2 377,58 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,005 Prozent auf 2 364,59 Punkte an der Kurstafel, nach 2 364,71 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2 392,72 Punkte, das Tagestief hingegen 2 359,56 Zähler.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 1,97 Prozent zu. Der ATX Prime wies am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Wert von 2 317,61 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 269,62 Punkten gehandelt. Der ATX Prime verzeichnete am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, den Stand von 1 757,01 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 30,21 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 428,97 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 745,07 Punkten.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Erste Group Bank (+ 3,82 Prozent auf 88,30 EUR), BAWAG (+ 2,11 Prozent auf 111,20 EUR), UBM Development (+ 1,27 Prozent auf 24,00 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,94 Prozent auf 3,75 EUR) und FACC (+ 0,57 Prozent auf 8,75 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-3,39 Prozent auf 3,42 EUR), Andritz (-2,34 Prozent auf 64,65 EUR), Polytec (-2,28 Prozent auf 3,00 EUR), AMAG (-2,05 Prozent auf 23,90 EUR) und Marinomed Biotech (-1,90 Prozent auf 20,60 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 287 631 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 33,010 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet mit 1,84 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,15 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

