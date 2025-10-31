Pluszeichen in Wien: Börsianer lassen ATX zum Ende des Freitagshandels steigen

Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 1,27 Prozent stärker bei 4 808,16 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 137,881 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,005 Prozent auf 4 747,41 Punkte an der Kurstafel, nach 4 747,67 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Freitag bei 4 736,41 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 808,60 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 3,04 Prozent. Der ATX erreichte am letzten Handelstag September, dem 30.09.2025, den Stand von 4 636,01 Punkten. Der ATX erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, den Wert von 4 521,39 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, wurde der ATX auf 3 526,66 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 31,49 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 857,40 Punkten. Bei 3 481,22 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Erste Group Bank (+ 5,53 Prozent auf 89,75 EUR), BAWAG (+ 2,75 Prozent auf 111,90 EUR), Raiffeisen (+ 2,73 Prozent auf 32,34 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,10 Prozent auf 32,25 EUR) und Lenzing (+ 0,97 Prozent auf 25,95 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil STRABAG SE (-2,02 Prozent auf 67,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,71 Prozent auf 28,75 EUR), PORR (-1,25 Prozent auf 27,55 EUR), CPI Europe (-1,23 Prozent auf 16,91 EUR) und DO (-1,19 Prozent auf 207,00 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 624 568 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 33,010 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Unter den ATX-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,15 Prozent bei der OMV-Aktie an.

