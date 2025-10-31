Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX-Kursentwicklung
|
31.10.2025 17:59:07
Pluszeichen in Wien: Börsianer lassen ATX zum Ende des Freitagshandels steigen
Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 1,27 Prozent stärker bei 4 808,16 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 137,881 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,005 Prozent auf 4 747,41 Punkte an der Kurstafel, nach 4 747,67 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX lag am Freitag bei 4 736,41 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 808,60 Punkten erreichte.
ATX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 3,04 Prozent. Der ATX erreichte am letzten Handelstag September, dem 30.09.2025, den Stand von 4 636,01 Punkten. Der ATX erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, den Wert von 4 521,39 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, wurde der ATX auf 3 526,66 Punkte taxiert.
Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 31,49 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 857,40 Punkten. Bei 3 481,22 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im ATX aktuell
Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Erste Group Bank (+ 5,53 Prozent auf 89,75 EUR), BAWAG (+ 2,75 Prozent auf 111,90 EUR), Raiffeisen (+ 2,73 Prozent auf 32,34 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,10 Prozent auf 32,25 EUR) und Lenzing (+ 0,97 Prozent auf 25,95 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil STRABAG SE (-2,02 Prozent auf 67,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,71 Prozent auf 28,75 EUR), PORR (-1,25 Prozent auf 27,55 EUR), CPI Europe (-1,23 Prozent auf 16,91 EUR) und DO (-1,19 Prozent auf 207,00 EUR).
ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 624 568 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 33,010 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick
Unter den ATX-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,15 Prozent bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Erste Group Bank AGmehr Nachrichten
|
31.10.25
|Zuversicht in Wien: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im ATX Prime (finanzen.at)
|
31.10.25
|Pluszeichen in Wien: Börsianer lassen ATX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
31.10.25
|Aufschläge in Wien: ATX in Grün (finanzen.at)
|
31.10.25