Gute Stimmung in Wien: ATX zum Start des Freitagshandels auf grünem Terrain

Machte sich der ATX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch heute an seine positive Performance an.

Am Freitag bewegt sich der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,75 Prozent fester bei 4 783,49 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 137,881 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,005 Prozent auf 4 747,41 Punkte an der Kurstafel, nach 4 747,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 4 736,41 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 787,27 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der ATX bereits um 2,51 Prozent. Der ATX stand am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 4 636,01 Punkten. Der ATX wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, einen Wert von 4 521,39 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, wurde der ATX auf 3 526,66 Punkte taxiert.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 30,81 Prozent zu. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 4 857,40 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 481,22 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Erste Group Bank (+ 3,64 Prozent auf 88,15 EUR), Lenzing (+ 0,97 Prozent auf 25,95 EUR), BAWAG (+ 0,73 Prozent auf 109,70 EUR), Österreichische Post (+ 0,67 Prozent auf 30,15 EUR) und DO (+ 0,48 Prozent auf 210,50 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen STRABAG SE (-1,01 Prozent auf 68,60 EUR), Andritz (-0,98 Prozent auf 65,55 EUR), PORR (-0,90 Prozent auf 27,65 EUR), CPI Europe (-0,41 Prozent auf 17,05 EUR) und Raiffeisen (-0,25 Prozent auf 31,40 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 102 650 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 33,010 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,15 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

