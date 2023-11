Verluste in Wien: ATX zeigt sich am Mittag leichter

Am Donnerstag fällt der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse um 0,19 Prozent auf 3 246,72 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 110,608 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,006 Prozent auf 3 252,93 Punkte an der Kurstafel, nach 3 252,74 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 3 260,23 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 243,03 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der ATX bereits um 0,860 Prozent. Vor einem Monat, am 23.10.2023, wurde der ATX auf 3 024,90 Punkte taxiert. Der ATX lag vor drei Monaten, am 23.08.2023, bei 3 098,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.11.2022, stand der ATX noch bei 3 245,90 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2023 bereits um 2,75 Prozent. Bei 3 560,30 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 006,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell voestalpine (+ 1,16 Prozent auf 26,24 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,97 Prozent auf 41,75 EUR), OMV (+ 0,48 Prozent auf 39,99 EUR), Wienerberger (+ 0,47 Prozent auf 25,82 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,31 Prozent auf 19,16 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Lenzing (-3,06 Prozent auf 36,40 EUR), AT S (AT&S) (-1,94 Prozent auf 24,28 EUR), EVN (-1,12 Prozent auf 26,55 EUR), Andritz (-1,10 Prozent auf 48,72 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,02 Prozent auf 116,80 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 191 555 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 29,044 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,33 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,66 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

