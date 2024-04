Verluste in Zürich: SMI am Mittwochnachmittag schwächer

Um 15:40 Uhr verliert der SMI im SIX-Handel 0,47 Prozent auf 11 415,47 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,231 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,163 Prozent auf 11 450,40 Punkte an der Kurstafel, nach 11 469,15 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 11 459,47 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 11 415,47 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 0,974 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, den Stand von 11 651,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.01.2024, erreichte der SMI einen Wert von 11 196,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 467,20 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 2,20 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 11 799,91 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 1,31 Prozent auf 72,58 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,12 Prozent auf 44,97 CHF), Holcim (+ 0,91 Prozent auf 79,52 CHF), Sika (+ 0,85 Prozent auf 259,90 CHF) und Richemont (+ 0,81 Prozent auf 130,40 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Roche (-3,57 Prozent auf 221,50 CHF), UBS (-2,72 Prozent auf 25,07 CHF), Zurich Insurance (-1,34 Prozent auf 447,70 CHF), Partners Group (-0,86 Prozent auf 1 208,50 CHF) und Swiss Life (-0,83 Prozent auf 621,80 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 5 018 079 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 251,351 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 8,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Swiss Re-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,77 Prozent gelockt.

