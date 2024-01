Verluste in Zürich: SMI im Minus

Kaum verändert zeigt sich der SMI am ersten Tag der Woche.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,14 Prozent leichter bei 11 169,96 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,290 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,065 Prozent auf 11 193,13 Punkte an der Kurstafel, nach 11 185,90 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 208,88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 11 124,02 Einheiten.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 08.12.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 071,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, notierte der SMI bei 10 837,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 144,54 Punkten gehandelt.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Sonova (+ 0,93 Prozent auf 271,00 CHF), Novartis (+ 0,62 Prozent auf 90,97 CHF), Swiss Life (+ 0,52 Prozent auf 584,40 CHF), Alcon (+ 0,44 Prozent auf 64,34 CHF) und Logitech (+ 0,18 Prozent auf 78,74 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Kühne + Nagel International (-0,97 Prozent auf 295,60 CHF), Geberit (-0,85 Prozent auf 515,00 CHF), Givaudan (-0,60 Prozent auf 3 314,00 CHF), Sika (-0,59 Prozent auf 254,10 CHF) und Nestlé (-0,55 Prozent auf 98,09 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 598 010 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 274,212 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,57 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at